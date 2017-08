Prima Siligardi dal Verona, poi Matri dal Sassuolo, per il quale oggi è attesa la firma. Il Parma piazza un altro colpo alla vigilia del campionato di Serie B, che riparte venerdì proprio con la sfida tra gli emiliani e un’altra neopromossa, la Cremonese. La campagna acquisti dei gialloblu ha pienamente convinto i bookmaker, che li danno tra i favoriti per il primo posto finale, con il quale centrerebbero un clamoroso salto triplo, dai dilettanti fino all’agognato ritorno in Serie A. Sul tabellone scommesse 888sport.it gli emiliani primi a fine stagione sono piazzati a 8 volte la posta, con la stessa quota del Frosinone, che punta a riscattare la delusione play off della scorsa stagione. Prima delle due formazioni gialloblu i quotisti piazzano due delle retrocesse dalla A: prima piazza per il Palermo, a 6,00, nonostante i dissapori tra tifoseria (che ha disertato la campagna abbonamenti) e società. Poi il Pescara che ha dato piena fiducia a Zdenek Zeman per ritornare nell’Olimpo del calcio italiano. Altra candidata per un campionato di vertice è l’Empoli, clamorosamente retrocesso all’ultima giornata e dato a 10,00 per arrivare davanti a tutti. Tra le outsider i quotisti inseriscono altre due neopromosse: il Foggia e il Venezia, allenato da Pippo Inzaghi, che ha ottenuto Zigoni in prestito dal Milan e attende una risposta da Alberto Gilardino. Nel frattempo è dato a 15,00 per il primo posto. A 21,00 invece l’impresa dei pugliesi, che così ritroverebbero la Serie A che manca dai tempi di Zeman, guidati proprio da un allievo del boemo in panchina, Giovanni Stroppa. Le altre deluse degli ultimi play off, Carpi e Perugia, sono invece accoppiate a 26 volte la scommessa per il primo posto.