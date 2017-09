Palermo-Pro Vercelli (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il posticipo che chiude la sesta giornata di campionato in Serie B. Senza lo squalificato Bellusci, Tedino schiera Morganella al posto dell'infortunato Aleesami a sinistra e sulla trequarti Murawski dietro a Trajkovski e capitan Nestorovski, con Coronado non al meglio e neanche in panchina. Dall'altra parte Grassadonia deve fare a meno degli indisponibili Pugliese, Rocca, Jidayi e Vives affidandosi a Firenze (autore degli unici 2 gol segnati dalla squadra piemontese) per cercare la prima vittoria stagionale.