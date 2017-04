Giuseppe Papadopulo ha vissuto il calcio italiano in primo piano in tante piazze, sia di Serie A che di Serie B. Al Corriere dello Sport ha parlato del campionato cadetto: "La vera sorpresa sarà il Benevento un formazione partita bene e assemblata meglio, ma la squadra che gioca il più bel calcio è senza dubbio la Spal. La peggiore invece è il Latina con un campionato che lascia molto a desiderare. Lotta al vertice? Il Verona gioca un buon calcio, il Frosinone sta giovando dell'esperienza che ha avuto in Serie A, ma la Spal sta sfruttando l'entusiasmo. A Ferrara hanno puntato sui giovani e stanno avendo ottimi risultati". Per quanto riguarda la lotta playoff e salvezza, invece: "Credo che Bari, Spezia e Benevento si giocheranno i playoff, una di queste tre verrà promossa in A. Il Trapani riuscirà a conservare la categoria con un finale davvero interessante, sono convinto che Calori riuscirà a conquistare la permanenza in Serie B".