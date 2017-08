Un “derby” tra neopromosse alla prima partita del campionato di Serie B, che si gioca questa sera alle 20.30. Di fronte il Parma e la Cremonese che si affacciano al torneo con ambizioni diverse. I gialloblu puntano dritti al salto di categoria e sono tra i favoriti per il primo posto finale; dati a 7,50 su Microgame, davanti hanno solo Palermo e Pescara, entrambi a 6,00. I grigiorossi possono essere invece la sorpresa, piazzati a 30,00 per l’arrivo in cima alla classifica. Ambizioni diverse che si rispecchiano anche nelle quote sulla partita di questa sera. Al Tardini il segno favorito è l’«1», offerto a 1,78: del resto nei quattro precedenti giocati in Emilia sono arrivate tre vittorie del Parma e un pareggio. Si punta a 3,40 su un’altra «X» mentre il primo successo esterno della Cremonese vale 4,80. Con le squadre ancora da rodare i quotisti pensano a una partita contratta, con poche reti: l’Under (scommessa su massimo due gol complessivi) è dato come favorito a 1,68.