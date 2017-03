Tre pareggi consecutivi tra Perugia e Benevento e segno X che spicca anche stavolta nelle quote www.888sport.it per l’anticipo di Serie B. Entrambe le squadre hanno vinto una sola volta da metà febbraio a oggi, complicando la corsa verso la promozione, e tutte e due arrivano dai pareggi contro Cittadella e Virtus Entella dell’ultimo turno: la quarta «X» consecutiva negli scontri diretti si gioca a 3,00, anche se in tabellone parte meglio il Perugia, che finora ha perso solo due volte al Curi. I biancorossi si giocano a 2,07, per il Benevento (tre vittorie in trasferta) si sale a 3,85.