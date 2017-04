Pisa-Cesena 0-1



Marcatori: 53' Ciano



Pisa (4-3-3): Ujkani; Birindelli, Del Fabro, Lisuzzo, Longhi; Zammarini, Di Tacchio, Verna; Mannini (48' Cani); Manaj (68' Lores), Gatto (63' Peralta) . All. Gattuso



Cesena (4-3-1-2) Agliardi; Balzano, Ligi, Capelli, Renzetti; Schiavone, Garritano (83' Di Roberto) Crimi; Ciano; Panico (75' Laribi), Cocco. All. Camplone



Arbitro: Fabrizio Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 25' Crimi (C), 54' Capelli (C), 83' Ciano (C).