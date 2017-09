E' stata definitivamente sospesa la gara tra Ternana e Brescia, valida per la quinta giornata di Serie B: a causa della copiosa pioggia che ancora versa sul "Liberati", l'arbitro ha optato per la sospensione del match (al 20' del primo tempo, sul punteggio di 0-0). Dopo il colloquio con il delegato della LNPB (Lega Nazionale Professionisti Serie B), il Sig. Daniele Martinelli di Roma 2 ha effettuato anche un sopralluogo del campo con i due capitani, Marino Defendi per gli umbri e Andrea Caracciolo per i lombardi, ma il terreno di gioco si è confermato impraticabile.