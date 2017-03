Si comunica che l’Assemblea Elettiva di Lega B, convocata per oggi presso la sede della LNPB a Milano, non raggiungendo il quorum previsto in seconda convocazione, non si è validamente costituita. Presenti i rappresentanti di dieci società, oltre al vicepresidente Andrea Corradino dello Spezia, nel ruolo istituzionale di facente funzioni di presidente, che in tale veste ha presieduto l’Assemblea. L’iter statutario porterà ora ad una convocazione di un Consiglio di Lega che stabilirà la data della nuova assemblea elettiva. Lo stesso vicepresidente rappresenterà lunedì la LNPB nella riunione del Consiglio Federale prevista a Coverciano, accompagnato dal direttore generale Paolo Bedin.