Cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici quando mancano sei giornate alla fine del campionato. Si fa sempre più in discesa la strada della Spal, in vetta al campionato di Serie B, soprattutto ora che il Frosinone, secondo in classifica, ha perso il match in casa contro il Novara. La Spal, battendo il Trapani, ha allungato il vantaggio sui gialloblu, così come ha sferrato un colpo nelle scommesse su chi arriverà primo a fine campionato. Sul tabellone 888sport.it è stata tagliata da 2,50 a 1,65 la quota sul primato spallino. Di contro, il Frosinone paga le conseguenze dell’ultimo ko nelle valutazioni dei bookmaker: la squadra di Pasquale Marino è passata da 2,50 a 3,75 per il primo posto finale. In leggero rialzo anche il Verona, nonostante la squadra di Pecchia abbia ritrovato il successo nella partita con il Cittadella: la rimonta dell’Hellas (a 62 punti come il Frosinone) è data a 4 volte la posta, prima dell’ultimo turno era a 3,50.