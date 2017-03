Due punti di vantaggio sul Frosinone, quattro nei confronti del Verona, scivolato in terza posizione dopo due pareggio consecutivi. La rincorsa della Spal alla promozione diretta procede spedita sia in classifica che nelle quote dei bookmaker, dove per la prima volta è in testa nelle scommesse su quale squadra vincerà la Serie B: negli ultimi dieci giorni, i biancoazzurri sono passati da 4,50 a quota 2,50 sul tabellone 888sport.it, davanti al Frosinone (contro cui domenica è in programma lo scontro diretto), a 2,75, e al Verona, salito da 2,30 a 3,00. Perde invece terreno il Benevento, a secco di vittorie da cinque giornate, balzato da 11,00 a 38,00.