Il giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia ha squalificato tre giocatori. Due turni di stop per Da Cruz (Novara) "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere, al 22° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto al direttore di gara epiteti insultanti". Una giornata di squalifica a testa per Nestorovski (Palermo, espulso per doppia ammonizione) e per Gastaldello (Brescia) "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, proferito espressioni blasfeme; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale".



Per quanto riguarda le società, ammende di 5.000 euro per Palermo e Perugia, di 4.000 per il Brescia, di 2.000 per la Cremonese e per il Foggia, di 1.000 per il Brescia e altre 1.000 per il Palermo.