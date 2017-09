Ternana-Cesena 1-0



Marcatori: 7' Angiulli



Ternana (4-3-1-2): Plizzari; Vitiello, Valjent, Gasparetto, Favalli; Defendi, Paolucci, Angiulli; Tiscione (83' Varone); Albadoro (63' Tremolada), Finotto (76' Carretta). All. Pochesci.



Cesena (3-5-2): Fulignati; Perticone, Rigione, Scognamiglio; Vita, Fazzi, Laribi, Di Noia (58' Schiavone), Egualfi; Gliozzi (58' Cacia), Moncini (75' Panico). All. Camplone.



Arbitro: Francesco Saia di Palermo



Ammoniti: 22' Laribi (C), 34' Vitiello (T), 89' Schiavone (C).