Nessun rinvio delle partite del Palermo per via dei numerosi nazionali presenti in rosa. Lo ha deciso l'asemblea di Lega di serie B che si è riunita a Coverciano all'interno del Centro tecnico federale in seguito alla tradizionale riunione fra arbitri e società. L'assemblea, guidata dal Commissario Mauro Balata insieme al direttore generale Paolo Bedin, ha visto la pesenza dei rappresentanti di tutte le 22 società del torneo cadetto. "Sul tema dell'istanza presentata dal Palermo - si legge nella nota - le società si sono pronunciate a larga maggioranza per il non rinvio delle gare in coincidenza con le date Fifa".