Ora è ufficiale: un punto di penalizzazione per il Latina, militante nel campionato di Serie B italiano, per il mancato pagamento dell'Irpef dei mesi di settembre ed ottobre.



RISCHIO 8 PUNTI IN MENO - I pontini rischiano però fino a 8 punti di penalizzazione: 2 per quanto riguarda il ritardo nel pagamento di stipendi e ritenute del 18 Aprile 2016, 1 punto per i mancati versamenti di Dicembre 2016, 3 punti per quanto riguarda ritenute e stipendi non pagati con scadenza febbraio 2017, gli ultimi due punti sarebbero inflitti per il mancato rinnovo della Fidejussione.