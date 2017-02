Emozionante pareggio tra Hellas Verona e Benevento nell'anticipo che apre la 24esima giornata di campionato in Serie B tra la prima e la quarta in classifica divise da 5 punti. Rosa al completo per Pecchia, dall'altra parte l'ex Baroni è alle prese con un'emergenza a centrocampo per le assenze di Buzzegoli, De Falco ed Eramo oltre allo squalificato Del Pinto.



LA GARA - Karamoko Cissé porta avanti il Benevento che, dopo il momentaneo pareggio di Luppi, torna in vantaggio grazie al gol di Lucioni. Nel finale succede di tutto: espulsi Cissé da una parte e Pazzini dall'altra, allontanato per proteste l'allenatore ospite Baroni e poi allo scadere Romulo segna il 2-2 su rigore.