Il weekend di Serie C, appena concluso, lascia indicazioni importanti in vista del proseguo del campionato: a destare l'attenzione in modo particolare è ancora una volta la situazione del Modena, che è sempre più vicino al fallimento. Tornando alle questioni di campo, invece, fa rumore la sconfitta della Robur Siena, crollata a sorpresa contro il Monza, che perde la testa del Girone A a discapito del Livorno. Continua, infine, la fuga del Lecce di Liverani, che approfitta della seconda sconfitta consecutiva del Catania e si impone sempre più come squadra battere nel Girone C.



GIRONE A - Il Monza fa un grosso regalo a se stesso e al Livorno andando a stravincere, sul campo del Siena, il big match di giornata. I lombardi si rilanciano grazie al tris rifilato all'ormai ex capolista e fanno un assist al bacio al Livorno, che approfitta dello stop dei bianconeri per allungare in vetta alla classifica. Gli amaranto, infatti, sbrigano con semplicità la pratica Pro Piacenza e festeggiano la fine dell'undicesima di campionato guardando tutti dall'alto. Cade a sorpresa anche l'Olbia, sconfitto dall'Arzachena con un sonoro 3-0, che viene agganciato al terzo posto dal Pisa; non approfitta dello stop dei sardi la Viterbese, che non va oltre l'1-1 nella sfida con l'Arezzo. Torna a segnare, invece, l'Alessandria, che esce dalla crisi di reti segnate (due in questa giornata, contro le quattro messe a referto in tutto il resto del campionato) ma non da quella di risultati: solo 2-2 contro la Giana Erminio e situazione di classifica sempre più complicata.



Risultati: Piacenza-Pisa 0-0, Arezzo-Viterbese 1-1, Arzachena-Olbia 3-0, Giana Erminio-Alessandria 2-2, Livorno-Pro Piacenza 3-0, Lucchese-Carrarese 3-2, Pistoiese-Prato 1-0, Pontedera-Gavorrano 2-1, Siena-Monza 0-3. Riposava: Cuneo.



Classifica: Livorno 26 punti; Robur Siena 24; Olbia e Pisa 20; Viterbese 19; Monza 18; Arzachena e Carrarese 16; Lucchese 15; Arezzo, Piacenza e Pistoiese 14; Giana Erminio 10; Alessandria, Cuneo e Pontedera 9; Pro Piacenza 7; Prato 6; Gavorrano 4.



GIRONE B - Rallentano Pordenone e Sambenedettese, che non riescono ad andare oltre il pareggio nelle rispettive sfide contro Fermana e Fano, e ne approfitta il Renate, che grazie al 2-0 rifilato al Bassano aggancia proprio il Pordenone a quota 21 e scavalca la Samb raggiungendo la vetta dalla classifica. Girone che resta il più combattuto dell'intera Serie C, con il gruppo delle inseguitrici, capitanato dal Padova, che resta a strettissimo contatto con le prime della classe.



ULTIMA SPIAGGIA MODENA - Si trova invece all'ultima spiaggia il Modena, grande protagonista in negativo di questa Serie C; gli emiliani sono rimasti ancora una volta chiusi fuori dal Braglia e incasseranno il terzo 3-0 a tavolino del campionato (per i primi due è in atto un ricorso). A tenere banco, però, non sono i risultati sul campo, visto che i canarini sono condannati ad una quasi certa retrocessione, bensì la cessione del club al gruppo Azionariato Popolare, che per voce del suo uomo di riferimento, Andrea Gigliotti, ha già comunicato di aver apposto le firme sul contratto preliminare: ''Abbiamo appena siglato il contratto preliminare per l’acquisto dell’intera quota di partecipazione del Modena Fc, in attesa del rogito fissato per la settimana entrante. Si tratta del primo passo di quella che ci auguriamo sia la rinascita della gloriosa società gialloblù, un passo divenuto possibile anche grazie all’impegno ed alla disponibilità del sig. Aldo Taddeo, al quale va rivolto un sentito ringraziamento. La Cooperativa Azionariato Popolare Modena Sport Club ha posto questo primo e fondamentale tassello, ma il percorso è molto lungo ed è appena iniziato. Per rialzarsi il Modena Fc ha bisogno, da subito, dell’apporto e del sostegno di tutti: perché ora davvero il Modena è di chi lo ama''. In settimana, quindi, ci sarà il passaggio di mano tra l'ormai ex presidente Taddeo e la cooperativa Azionariato Popolare, che ha le ore contate per cercare di ripianare la situazione economica (disastrosa) del club ed evitare il fallimento. Serviranno oltre 300mila euro per salvare il Modena e sistemare tuttti i conti in rosso, dai debiti col comune agli stipendi di giocatori e staff.



Risultati: Albinoleffe-Teramo 1-1, Bassano-Renate 0-2, Fermana-Pordenone 0-0, Gubbio-Reggiana 1-0, Mestre-Ravenna 0-0, Modena-Padova non disputata, Sambenedettese-Fano 0-0, Sudtirol-Vicenza 1-0, Triestina-Santarcangelo 1-1. Riposava: Feralpisalò.



Classifica: Pordenone e Renate 21 punti; Sambenedettese 20; Padova* 19; Albinoleffe e Bassano 18; Mestre 17; Feralpisalò 16; Sudtirol e Vicenza 15; Fermana e Triestina 14; Teramo 12; Gubbio 11; Ravenna 10; Reggiana 9; Santarcangelo 6; Fano* 5; Modena**(-1) -1. * = 1 partita in meno



GIRONE C - Il Lecce di Fabio Liverani continua la sua fuga in solitaria in vetta al Girone C: i giallorossi vincono di misura la sfida con il Cosenza nel posticipo del lunedì e allungano a +4 sul Monopoli e addirittura a +7 sul Catania. Gli uomini di Lucarelli, infatti, sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva per mano della Reggina, che ha trovato la vittoria solo negli ultimi secondi di match. Non si ferma mai, invece, il Monopoli, che resta la grande sorpresa del campionato come dimostra anche la vittoria da grande squadra ottenuta sul campo di una Paganese sempre più alla disperata ricerca di punti.



'LE TRE GRANDI' - A iniziò campionato sembrava chiaro che il Girone C sarebbe stato un affare a tre tra le grandi del Sud: Lecce, Catania e Trapani. Dopo undici giornate, però, la situazione di classifica racconta un'altra storia: solo i pugliesi stanno tenendo fede alle aspettative della vigilia, mentre le due siciliane hanno dovuto fare i conti con un percorso più complicato del previsto. Catania, a quota 19, e Trapani, fermo a 18, sono distanti 7 e 8 punti dalla vetta della classifica e sono chiamati a dare una risposta importante nelle prossime giornate per non perdere il treno che porta verso la promozione. Quel treno che a inizio campionato sembrava essere prenotato proprio per loro...



Risultati: Bisceglie-Trapani 0-3, Catanzaro-Fidelis Andria 0-0, Juve Stabia-Rende 1-0, Paganese-Monopoli 0-1, Racing Fondi-Casertana 0-0, Reggina-Catania 2-1, Sicula Leonzio-Akragas 2-0, Siracusa-Virtus Francavilla 1-0, Lecce-Cosenza 1-0. Riposava: Matera.



Classifica: Lecce 26 punti; Monopoli 22; Siracusa 20; Catania 19; Trapani 18; Matera(-1) e Reggina 16; Juve Stabia e Virtus Francavilla 15; Rende 14; Bisceglie, Catanzaro* e Sicula Leonzio* 12; Akragas e Racing Fondi 9; Casertana e Cosenza 8; Fidelis Andria e Paganese 7. * = 1 partita in meno