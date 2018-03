I risultati delle gare della 31/a giornata del girone C di serie C, disputatesi oggi:



Akragas - Trapani 0-1

Bisceglie - Catania 1-1

Catanzaro - V. Francavilla 1-1

Juve Stabia - Matera 2-0

Paganese - Siracusa 1-2

Sicula Leonzio - Rende 1-0

Lecce - Fidelis Andria (giovedì)

Racing Fondi - Cosenza (giovedì)

Reggina - Casertana (giovedì)



CLASSIFICA:

Lecce 63 punti; Trapani, Catania 57; Siracusa, Juve Stabia 46; Matera 44; Rende 43; Monopoli 42; Sicula Leonzio 38; Bisceglie, Cosenza 37; Casertana, Francavilla 36; Catanzaro 32; Reggina 29; Paganese 28; Fidelis Andria 27; Racing Fondi 26; Akragas 11.



Akragas e Fidelis Andria 3 punti di penalizzazione.

Catanzaro e Matera 1 punto di penalizzazione.





I risultati delle gare della 31/a giornata del girone B di serie C:



Albinoleffe - Fermana 1-0

Bassano - Mestre 0-2

Fano - Reggiana 0-0

Gubbio - Renate 2-2

Padova - FeralpiSalò 1-1

Sambenedettese - Vicenza 2-1

Sudtirol - Teramo 1-0

Triestina - Pordenone 1-1



CLASSIFICA:

Padova 53 punti; Sambenedettese 45; Reggiana 44; Bassano 43; Sudtirol 42; FeralpiSalò 41; Mestre 40; Pordenone, Triestina 38; Albinoleffe 36; Renate 35; Fermana, Ravenna 32; Vicenza 31; Teramo, Gubbio 28; Santarcangelo 25; Fano 24.



Santarcangelo 1 punto di penalizzazione.

Modena escluso dal campionato

Fano, Gubbio, FeralpiSalò, Ravenna, Reggiana, Mestre, Santarcangelo, Sudtirol, Vicenza, Fermana una gara in meno.