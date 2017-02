L'edizione odierna di TuttoSport evidenzia come all'Inter manchi un vice Icardi.



"Nonostante ieri Pioli abbia sottolineato come tanto Palacio, quanto Eder, per caratteristiche, possono giocare da centravanti, appare evidente il fatto che in squadra manchi un vice Icardi. Per fortuna dell’allenatore, e dell’Inter, la salute dell’argentino è stata sin qui ottima però nessuna tra le squadre che lottano per la Champions ha questo problema. O meglio, ce l’aveva il Napoli prima che fosse acquistato Pavoletti (il tutto, ovviamente, al netto dell’esplosione di Mertens). Il buco sarà colmato in estate quando arriverà uno tra Roger Martinez (favorito, non fosse altro perché un’estate fa era stato posteggiato allo Jiangsu con la promessa di riportarlo in Italia alla prima occasione) e Petagna. Domani sera, alla luce della contemporanea assenza di Perisic, toccherà invece a Palacio fare l’Icardi".