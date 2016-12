L'avvio di stagione di Moussa Sissoko non ha confermato le aspettative, ma il profilo del centrocampista francese rimane tra i migliori in circolazione avendo bisogno di corsa e dinamismo in mediana. Così, secondo la Gazzetta dello Sport, la stessa Juve dopo averlo valutato a lungo in estate ora sarebbe tornata alla carica sondando l'ipotesi di un trasferimento (magari in prestito) con il Tottenham.