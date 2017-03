Buongiorno amici. Usciamo da un weekend torrido. La SFIDA A MISTERPALMIERI ha tracimato, andando ben oltre le aspettative di ognuno di noi. Ha originato tante ottime proposte vincenti e una STRAORDINARIA.

Meritano ampiamente la citazione qui, in prima pagina. E meritano anche che si dica: quando in futuro leggerete un loro consiglio fateci davvero attenzione, sanno bene quel che dicono.



I VINCITORI DI SABATO



Matt16 è uno di quelli che sono diventati di casa, ogni suo suggerimento vale oro. Questa volta ha vinto con

Torino over 2.5 Milan 1 Athletic Bilbao 2 Stoke 2 Everton 1



Un altro non nuovo a colpi è Trezegio. Si è fatto ammirare con

Milan 1 Torino 1X Livorno 1 Frosinone 1 Real Madrid 2 Everton 1 Wolsfburg 1



Un altro amico a segno è stato Anti1994, che leggendo nel futuro ha anticipato quello che sarebbe accaduto con questo suggerimento.

Torino gol+over Betis 1 Milan 1 Bilbao gol+over



Ma senza voler fare graduatorie di merito, arriviamo a domenica. Una domenica specialissima perchè ci siamo trovati di fronte a una proposta da fantascienza, andata a buon fine.



I VINCITORI DI DOMENICA



Ferro1926, ecco il suo nick. Imprimetelo a mente perchè in un anno e due mesi una proposta simile dovevo ancora leggerla. Ha squadernato l'universo-mondo con questa

Volendam gol Caen 2 Tottenham gol Bologna gol Lugano 2 Bursaspor over 2.5 Atalanta under 3.5

CON 5 EURO 520 EURO!!!!!!!!!



Ora ditemi voi se non è stato un fenomeno paranormale. E nelle mie parole non c'è un grammo di ironia ma pura valutazione della difficoltà. Ferro1926, l'applauso è scrosciante. E ora che ti sei fatto conoscere al meglio, ti aspettiamo per le prossime!



Ma non è stato il solo in un'altra eccellente domenica di Calciomercato.com (domenica scorsa la settina a oltre 50/1 del sottoscritto si era fatta rispettare...)

Altri sono andati a bersaglio. Per esempio Matt16 ha addirittura replicato il sabato vincente con questa

Empoli 2 Atalanta 1+over 1.5 Crotone 2 Samp 2 Udinese 1X / gol



Matt ci ha abituato bene. Poi è stato il turno di un nostro grandissimo amico, plurivincitore e apprezzatissimo su CM, e cioè Zeus Zeus. Il suo terno di parziali/finali è stato un tocco di classe raffinatissima.

Empoli 2/2 Atalanta 1/1 Crotone x/2



Knappy80 è uscito per suo dire da "una settimana bettistica nera" con questa

Messina 1 Foggia 1 Atl. Madrid over 1.5 gol casa



E quindi anche lui a segno. In un weekend che - a chi è stato particolarmente accorto nel leggere - ha regalato un sacco di ottime previsioni. L'appuntamento con la SFIDA A MIISTERPALMIERI, che voi avete capito appieno, è rimandato alla prossima di campionato. Ad maiora!