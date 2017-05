La Roma tracolla nel derby e secondo i bookmaker rischia di fallire anche l’ultimo obiettivo stagionale: arrivare seconda in classifica per andare in Champions senza passare dai preliminari. Dopo il ko contro la Lazio, e con il Napoli che ha battuto l’Inter a San Siro la distanza tra i giallorossi e gli azzurri si è ridotta a un solo punto. E con un calendario sulla carta più semplice il Napoli (che affronterà in serie Cagliari, Torino, Fiorentina e Samp; mentre alla Roma toccano Milan, Juve, Chievo e Genoa) i quotisti prevedono il sorpasso di Sarri su Spalletti. Nel testa a testa aperto da Snai su chi arriverà più su in campionato (in altre parole una scommessa sul secondo posto) il Napoli è favorito: sugli azzurri secondi si punta a 1,70, mentre per la Roma confermare l’attuale posizione in classifica è un compito da 2,05.