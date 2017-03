Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi parla così a Radio Bruno Toscana a proposito del progetto del nuovo stadio della Fiorentina: 'Penso che il Palazzo di Giustizia sia un’infamia per Firenze, è una delle strutture più brutte di sempre. Nuovo stadio? Non credo che ci sia un bisogno così vitale: lo stadio però renderebbe il quartiere di Novoli vivo e attivo almeno una volta alla settimana. Come usare il Franchi? Mi domando quale sia il bisogno di fare lo stadio nuovo. Non mi sembra che la prima necessità di Firenze sia quella di fare lo stadio. E’ chiaro che il nuovo stadio assorbirebbe tutte le funzioni di quello precedente'.