Sedotto e poi abbandonato. Il Napoli ci ha provato davvero per Maycon, stella del Cornthians e della nazionale under 20 brasiliana. Il classe 1997, per la sua forza fisica e per la naturalezza con la quale interpreta entrambe le fasi di gioco, era considerato dagli azzurri un'ideale rinforzo per la linea mediana, considerando anche l'intelligenza tattica che lo ha portato spesso ad essere schierato anche come difensore centrale.



COLPO SHAKHTAR - Dopo averlo eliminato nella fase gironi di Champions League, lo Shakhtar Donetsk ha beffato di nuovo il Napoli. Gli ucraini, con un vero e proprio blitz in Brasile, si sono assicurati le prestazioni di Maycon che ha firmato un contratto per le prossime 4 stagioni con gli arancioneri. Nelle case del club paulista andranno ben 7 milioni più bonus, di cui la prima rata è già stata versata. Giuntoli vede sfumare un obiettivo e adesso riserverà tutte le proprie attenzioni sull'affare Lucas Torreira con la Sampdoria.