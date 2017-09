Attraverso un comunicato ufficiale, lo Shakhtar Donetsk ha confermato la positività del terzino destro croato Darijo Srna, capitano della squadra ucraina, a un controllo antidoping effettuato lo scorso 22 marzo 2017. Lo Shakthar è nel girone del Napoli in Champions League.



Ecco le parole di Srna: "Prima di tutto voglio mettere in chiaro che non ho mai preso, consapevolmente o intenzionalmente, alcuna sostanza proibita, né ho cercato in modo scorretto di ottenere un vantaggio a livello competitivo. Sto indagando sulla possibile provenienza della sostanza e per concentrarmi sulla mia difesa ed evitare qualsiasi distrazione per la squadra, ho anche deciso che eviterò di giocare fino a quando i procedimenti in corso non saranno esauriti. Mi concentrerò esclusivamente sulla difesa del mio nome e della mia reputazione. Nel corso della mia intera carriera ho sempre avuto l'impressione di dovermi costantemente mettere alla prova e ora dimostrerò che tutto quello che ho conquistato, nella mia vita e nella mia carriera professionale, l'ho conquistato esclusivamente col duro lavoro, l'integrità, la disciplina e l'onestà. Tutti principi che mi ha trasmesso mio padre e che io oggi sto trasmettendo ai miei figli. Posso garantirvi che non è la fine della mia carriera".