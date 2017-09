La notizia avrebbe dell'incredibile, se confermata. Dopo il debutto di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Napoli, un calciatore della squadra ucraina sarebbe risultato positivo agli esami antidoping. Secondo quanto riportano fonti attendibili ucraine (Sportikka) e croate (Dnevik), il terzino destro croato e capitano della squadra ucraina Darijo Srna avrebbe fallito il test post-partita: la UEFA, interpellata, non conferma la notizia.



Il sospetto è stato acuito dall'assenza di Srna nell'ultimo match di campionato ucraino giocato dallo Shakhtar: il croato non ha giocato, sebbene il tecnico Paulo Fonseca abbia specificato che il suo capitano è stato fatto riposare per semplice turnover:"Dico solo una cosa su Darijo: non era qui con noi perchè è stata una mia decisione. Ho voluto farlo riposare dopo un match molto dispendioso e difficile contro il Napoli, inserendolo in una rotazione assieme ad altri calciatori".