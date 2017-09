Nel giorno del suo 41esimo compleanno facciamo gli auguri ad Andriy Shevchenko. Anche noto come 'Vento dell'Est', l'ex calciatore ucraino, è stato uno degli attaccanti puù forti e più amati del Milan targato Berlusconi. Potente, preciso, veloce nel 2004 vinse il Pallone d'Oro e si confermò campione di calibro internazionale.



Oggi Sheva torna in campo nel match organizzato a Tbilisi dalla federcalcio georgiana. L’obiettivo è di quelli nobili: raccogliere dei fondi per ricostruire la foresta di Borjomi. Insieme la a lui giocheranno altre ex stelle del calcio mondiale, da Totti e Maldini a Zanetti e Rivaldo, che per un giorno hanno deciso di indossare nuovamente gli scarpini e deliziarci con le loro giocate.