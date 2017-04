Franto, budeš nám chybět. Celá viktoriánská rodina truchlí, fotbal jde zcela stranou... pic.twitter.com/BfHxDKkBsO — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 23 aprile 2017

Notizia che sconvolge, e rattrista, il mondo del calcio.. Il calciatore del, club turco, si tolto la vita impiccandosi, una tragedia. A dare la triste notizia è stato il presidente del club, Ibrahim Kizil: "La notizia del suicidio è purtroppo vera, non so perché l'ha fatto. All'apparenza sembrava non avere problemi".- Recordman di presenze nel campionato ceco, è stato un simbolo delper diverse stagione, squadra con cui ha disputato anche la Champions League, sfidando due volte il Milan nel 2011. Oltre all'esperienza in Turchia e in patria, c'è anche un'avventura in Bundesliga, con la maglia dell'Hannover, nel 2014., tra cui uno al, con la maglia del, in Europa League, nel 2011, al San Paolo. Questo il ricordo del suo vecchio club: "Franto, ci mancherai...".