La formazione del Gabon, partecipante alla Coppa d'Africa come paese ospitante, è ad un passo dall'eliminazione dalla competizione. Nel fallimento gabonese, come se non bastasse, si è aggiunta un'altra tegola: uno dei giocatori più rappresentativi, ovvero lo juventino Mario Lemina, ha riportato una frattura da stresse al piede, ma non si è ancora capito con chiarezza per quanto tempo dovrà stare lontano dal campo. In casa Juve, certamente, l'arrivo di Rincon tappa un po' il buco lasciato dal gabonese ma se i tempi di recupero di quest'ultimo si dovessero ulteriormente allungare, ecco che il mercato tornerebbe di moda. I nomi per il centrocampo sono tanti, ma il sogno di Marotta è uno: Coretin Tolisso. Secondo Tuttosport, ad ogni modo, quella legata al centrocampista del Lione è un'opzione difficile da considerare per gennaio, in quanto i francesi hanno manifestato la loro intenzione di volerlo trattenere.