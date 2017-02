Happy retirement, Frank Lampard!



607 apps (all-time 3rd highest)

177 goals (4th)

102 assists (2nd)@MyTopps relive an amazing career... pic.twitter.com/fqEtJLmzmk — Premier League (@premierleague) 2 febbraio 2017

comincia così locon il quale Frank. Oggi è una giornata triste per tutto gli appassionati di pallone del globo, una giornata che non potrà essere dimenticata:un esemplare splendido del centrocampista moderno, capace di segnare e di fornire assist, dotato di una grandissima classe e di un immensa personalità.Semplicemente una, come non manca di sottolineare l'account Twitter della Premier League, che gli tributa il giusto saluto:seicentosette solo nel campionato inglese:. E' diventatoun borough dell'East End londinese, ha collezionatodella quale è stato vicecapitano e con la quale ha sfiorato nel 2010 i quarti del Mondiale, realizzando un gol bellissimo contro la Germania non convalidato ingiustamente dall'arbitro.le altre squadre, oltre al Chelsea, ad aver avuto la fortuna di poter contare su questo splendido centrocampista., come ha intitolato la sua autobiografia, proviene da una famiglia d'arte: è figlio infatti di Frank Lampard Sr., ex difensore del West Ham e vincitore di due FA Cup,, ex calciatore del West Ham e noto allenatore, eex centrocampista del Liverpool., nel 2011/2012, il, a distanza di 10 anni dal suo arrivo al Chelsea, quando fu lanciato da un giovane Claudio"Il mio cuore appartiene per la maggior parte al Chelsea, un club del quale ho tantissimi ricordi. Non dimenticherò mai l’opportunità che mi hanno dato e i successi che abbiamo raggiunto assieme. Sono grato alla FA per avermi dato l’occasione di studiare nei corsi per allenatori e non vedo l’ora di cogliere al volo le opportunità extra-campo che potranno presentarsi in seguito alla mia decisione”@AleDIgio89