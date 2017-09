Il passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain è stato contraddistinto da un'operazione economica senza precedenti. La società parigina fin dall'inizio della trattativa si è dimostrata disposta a tutto pur di avere in squadra il campione brasiliano, pagando una cifra esorbitante e assecondando ogni suo capriccio. Ma ripercorriamo tutte le cifre che hanno caratterizzato il passaggio di Neymar dal Barcellona al Psg. 222 sono i milioni di euro finiti nella nelle casse del club blaugrana per la cessione del cartellino dell'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Santos.



CIFRE DA PAURA - Ci sono altre cifre da spavento. Il quotidiano tedesco Der Spiegel che accede alla fonte Football Leaks ha svelato lo stipendio del brasiliano. 4mila euro all’ora, 100mila al giorno, 3.7 milioni di ingaggio al mese, 30 milioni netti all’anno: sarebbe questo l’esborso economico quotidiano del Paris Saint Germain, senza dimenticare che a questa somma va aggiunta quella relativa ai vari bonus, legati al raggiungimento degli obiettivi individuali e collettivi, inseriti nel contratto di Neymar. I quotidiani spagnoli a seguito di tali indiscrezioni non hanno perso tempo e hanno commentato con ironia le cifre rivelate da Football Leaks: con i suoi 4 mila di euro guadagnati ogni ora, Neymar può saldare l'affitto della sua super villa (mille metri quadrati suddivisi in cinque piani) da 14mila euro faticando semplicemente tre ore e mezza.



RE DEGLI SPONSOR - E' pur sempre vero che non c'è nulla di immorale nel comprare ad una tale cifra un giocatore di calcio, perchè quando si acquista un giocatore di livello, si acquista un asset, ovvero un bene che può essere monetizzato. Uno come Neymar produce reddito, soldi, ricavi, money. Non bisogna dimenticare che il brasiliano è l'unico giocatore che guadagna più fuori che dentro il campo. Secondo la rivista Forbes se gli sponsor di Messi e Cristiano Ronaldo compongono rispettivamente il 34% e il 36% dei loro guadagni, la percentuale di Neymar si alza fino al 61%. Dato che siamo nell'era globale, il piccolo gioiello del PSG grazie alla propria immagine e agli accordi con giganti del calibro di Nike (che è anche partner tecnico del Psg), Panasonic, Claro, Volkswagen, Gillette trasforma in oro tutto ciò che tocca.Inoltre gli sponsor che sfruttano l’immagine del calciatore, sono pronti ad accostarsi anche al Psg, in vista del Big One, ovvero il Mondiale del 2022, di cui il brasiliano sarebbe uomo immagine per gli organizzatori, quella famiglia reale del Qatar che è fondatrice del fondo Qatar Sport Investments, proprietaria del Psg.