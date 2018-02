Dopo la grande festa allo Stadio Dall'Ara di Bologna per i 50 anni, Giuseppe Signori ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sua carriera: "La gioia più grande è stata vedere tanta gente in piazza che non voleva andassi via, così come l'aver firmato in bianco con il Bologna, che mi aveva comprato nel momento più difficile. Il momento più brutto? La vicenda calcioscommesse nel 2011, adesso spero di poter dire la mia. Spero che il processo non vada in prescrizione, non è quello che voglio".