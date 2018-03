Il Milan non si ferma, trova una vittoria di una importanza capitale a Marassi contro il Genoa. Un campo che aveva regalato delusioni negli ultimi tre anni contro i rossoblu, un campo difficile e che doveva dire se la batosta presa con l'Arsenal era stata superata dopo pochi giorni. Il gol vittoria arriva solo al 94' con la firma dell'uomo più atteso, mister 38 milioni di euro, ovvero Andrè Silva.

UN NUOVO INIZIO - In una sola frazione di secondo Andrè ha fatto tutto quello che gli era mancato fino ad oggi: un movimento da attaccante scaltro, la torsione con tutta la forza che aveva in corpo e finalmente il primo gol in serie A, pesantissimo. Il giusto premio all'impegno e alla professionalità mostrata specialmente nell'ultimo periodo. Mai una parola fuori posto nonostante le tante panchine alla vigilia di un Mondiale che può diventare il vero trampolino di lancio per la sua carriera. Da oggetto misterioso a possibile uomo in più nella ricorsa Champions, la storia di una stagione può cambiare grazie a episodi come questo. Il Milan adesso si ritrova a 6 punti dalla Lazio quarta in classifica ma con una gara da recuperare.

GATTUSO E LE DUE PUNTE - Con il coraggio e con le idee Gattuso ha cambiato il senso di una partita dominata per lunghi tratti dai suoi ma che sembrava essersi incanalata sul binario del pareggio. Il modulo a due punte messo dentro nell'ultima mezz'ora è più che una ipotesi, una soluzione che verrà proposta con maggiore continuità almeno a partita in corso. Andrè Silva ha bisogno di avere un compagno come Cutrone che possa liberarlo dalla marcatura a uomo tipicamente italiana, in modo tale da poter liberare quelle che sono le sue qualità tecniche. Un pieno di sorrisi dopo la delusione contro l'Arsenal, il Diavolo vuole la qualificazione alla prossima Champions League.