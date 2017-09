L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ho scelto Firenze anche per Batistuta. Pioli è uno che se sbagli te lo spiega, è un punto di riferimento. Il rapporto umano ha un valore straordinario e anche quello, alla fine, conta. Chiesa? Quando vede la palla, vede solo quella. E' come il topo col formaggio: gli corre dietro finché non l'ha presa. Sogno la qualificazione all'Europa League o anche più su. E poi spero di superare il record di marcature in campionato di un anno fa. Contro il Bologna dobbiamo fare punti per muovere la classifica, ma dico subito che a me uno non basta. E' una partita da vincere, non possiamo perdere. Conta solo la gara di domani, poi penseremo alla Juventus. Chi vincerà la Champions League? La squadra allenata da mio papà, l'Atletico Madrid".