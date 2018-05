Diego Simeone in conferenza stampa esulta per la vittoria del suo Atlético Madrid che vola in finale di Europa League: "Io sono solo la testa che spunta di un gruppo di lavoro straordinario. Da 6 anni stiamo facendo qualcosa di unico. Oggi ho sentito i nostri tifosi in modo immenso, sono stati splendidi, il Wanda Metropolitano inizia a prendere la nostra forma: abbiamo scritto qui una prima pagina di storia. La finale? Sarà una gran partita, il Marsiglia è molto forte. Ero triste perché ero lontano dai miei giocatori, ma sicuro che Burgos avrebbe fatto grandi cose. Ho visto la partita in tribuna sentendomi un tifoso".