La fine del 2016 ha un grande protagonista a livello internazionale: Diego Pablo Simeone. L'allenatore dell'Atletico Madrid è al centro di numerose discussioni sul proprio futuro dopo l'annuncio di voler, un giorno, allenare l'Inter. E nelle ultime settimane il Cholo ha più volte parlato alla stampa per provare a chiarire la sua situazione. Anche oggi, ai microfoni di Marca, Simeone ha ribadito la possibilità di restare a lungo all'Atletico.



DUE ANNI DI CONTRATTO - "Partiamo dal fatto che ho altri due anni di contratto. Con naturalezza ho detto che un giorno allenerò l'Inter e tutti mi vedono fuori dall'Atletico. Io dico che da qui entro due anni possiamo rinnovare. Sarà difficile trovare un club migliore dell'Atletico nel mio futuro come allenatore. Quindi perché non continuare in un posto che mi piace, dove sto bene e dove mi vogliono? Forse ho trovato il mio posto nel mondo come persona".



SOLO L'ARSENAL NON HA MAI CAMBIATO - "È difficile restare saldi tanti anni in un club. Tutte le squadre hanno cambiato, tranne l'Arsenal. Ci sono poche possibilità di reinventarsi continuamente e mantenersi forti. Credo che la cosa migliore da fare sia lasciarsi alle spalle tutto ciò che è stato raggiunto e incontrare nuove sfide".



DUBBI - "È molto difficile dire che puoi restare per dieci anni, perché penso sempre che mi possano mandare via, e allo stesso tempo è difficile dire che me ne andrò domani. Come fai? Io mi lascio guidare dall'energia, dalle sensazioni, da quello che percepisco, da ciò che mi danno i giocatori... Oggi la sfida è che i più giovani devono dare ai più grandi la forza per continuare a essere forti. La mia lotta sarà per i Saul, i Carrasco, i Gimenez, i Vrsaljko, i Correa e i Koke".



CINQUE ANNI SONO TANTI... - "Credo che la riduzione del mio contratto sia la soluzione migliore che abbiamo trovato per continuare con me e al contempo pensando al meglio per il club. Dovrei dire che resterò qui per cinque anni? Cinque anni sono tanti... Ma possono diventare anche dieci".



FORSE RINNOVO - "Con il vincolo per questi due anni, io devo impegnarmi per continuare a rinnovare. Se il club vorrà ancora contare su di noi e se fa lo sforzo che sta facendo oggi per ottenerlo, perché anche da questo dipendono queste situazioni, forse possiamo proseguire insieme. Ho un contratto e se il prossimo anno si apre la possibilità per il club di continuare a fare acquisti, ci si continua a rinnovarsi e si fa uno sforzo con l'allenatore e soprattuto con la squadra...".