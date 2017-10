Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Jurgen Klopp e anche Diego Pablo Simeone. Secondo la stampa tedesca va registrato l'inserimento del tecnico argentino dell'Atletico Madrid nella lista dei possibili allenatori del Bayern. Il club bavarese, dopo l'esonero di Carlo Ancelotti, è alla ricerca di un condottiero di forte personalità per la prossima stagione e il "Cholo" avrebbe tutti i requisiti per gestire uno spogliatoio non semplice come quello del Bayern. Il nome di Simeone è stato spesso accostato anche a Inter e PSG, ma l'argentino ha da poco rinnovato il contratto con l'Atletico e ha più volte ribadito che è sua intenzione portare avanti il ciclo con i Colchoneros.