Se ne è discusso molto, anche perché le voci sono spesso state alimentate dai diretti interessati. Simeone e l'Inter, il futuro sembra quasi scontato, ma intanto il tecnico argentino, alla vigilia della sfida di Copa del Rey contro il Las Palmas, prova a fare chiarezza sul presente. "Ho un altro anno di contratto e tanto i giocatori quanto i tifosi dovranno ancora seguirmi, sostenendomi o sopportandomi. La scelta spetta a loro“. Simeone ha provato così ad allontanare nuovamente i rumors che lo vogliono sulla panchina nerazzurra a partire dalla prossima stagione, indiscrezione rafforzata dalle sue ripetute dichiarazioni tra novembre e dicembre ("Tutti sanno che prima o poi allenerò l'Inter"): "Come sono andate le vacanze di Natale? Mi sono tagliato fuori da tutto, ero con la mia famiglia, i miei figli e non ho visto la TV né sentito la radio. Sono state giornate fantastiche e sono tornato con rinnovata energia ed entusiasmo per questa stagione e anche in vista del nuovo stadio", ha concluso il Cholo.