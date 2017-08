Giovanni Simeone è il nome individuato a Firenze per sostituire Nikola Kalinic. Il Genoa, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, è pronto a fare tutto e subito con la Fiorentina. La richiesta dei rossoblu però non convince i viola: venticinque milioni di euro che Pantaleo Corvino non è disposto a versare nelle casse della società genovese, considerandola la valutazione troppo alta. Difficile stabilire chi, tra le due parti, sarà disposto a fare un passo indietro, senza il quale sarà difficile giungere alla chiusura della trattativa, almeno in tempi brevi.