Govanni Simeone è di nuovo l'obiettivo numero uno del Torino per rinforzare il proprio attacco. Dopo aver beffato il Napoli nella trattativa per Alejandro Berenguer (l'esterno spagnolo da settimane era seguito anche dalla società partenopea) la trattativa per Duvan Zapata si è complicato: il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis non vorrebbe infatti vendere il colombiano proprio alla società di Urbano Cairo.



Il Torino quindi ha deciso di tornare con decisione su Simeone ma da battere c'è la concorrenza della Fiorentina. La trattativa per il Cholito non sarà comunque breve: prima di farla decollare il Torino dovrà infatti attendere che il cambia di proprietà del Genoa venga effettuato.