Ha parlato l'uomo del momento in casa Genoa: il Cholito, Giovanni Simeone. Il giovane argentino ha ripercorso, in un'intervista al sito ufficiale del club, le tappe dal momento del suo arrivo a Genoa ed in Italia:''Ho trovato condizioni favorevoli per concentrarmi sul lavoro e cercare di imparare in fretta. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e sono tanti. La lingua non è stata un problema. Avevo vissuto in Italia i primi anni, lo spagnolo è molto simile. Non è stato facile allontanarmi da casa, questo sì, ma è ciò che ho sempre voluto. Venire in Europa è il sogno che mi accompagna da quando ero bambino. Sono stato fortunato a trovare delle affinità nello spogliatoio. Dopo il primo gol, grazie alla squadra, non mi sono fermato''.



MEGLIO DEL PREVISTO - Simeone, poi, commentato l'impatto estremamente positivo avuto con il campionato italiano, inatteso ma estremamente gratificante: ''Di meglio non avrei potuto chiedere; non mi aspettavo di giocare e segnare subito. L'obiettivo era ambientarmi senza pressioni, calarmi nella mentalità del calcio italiano e vivere un'esperienza utile a migliorarmi. Le cose sono andate avanti più velocemente del previsto perché la realtà ha superato le aspettative. Sono contento e consapevole che devo ancora impegnarmi tanto''.