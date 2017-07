Non è un mistero che Giovanni Simeone sia l'oggetto del desiderio del Torino per il proprio reparto offensivo, non lo è neanche il fatto che l'attaccante del Genoa sia un obiettivo di mercato pure della Fiorentina, alla caccia di una prima punta che possa sostituire Nikola Kalinic nel caso dovesse lasciare la Toscana. La novità è invece che la società viola ha superato quella granata nella corsa al Cholito.



Gli ultimi contatti tra i dirigenti della Fiorentina e quelli del Genoa hanno portato ad un avvicinamento tra le parti, mentre il Torino sta ancora valutando se presentare un'offerta da 15 milioni di euro, più eventualemete qualche contropartita tecnica, per cercare di convincere Preziosi a cedere il proprio numero 9. Le trattative per Simeone sembrano comunque destinate a protrarsi ancora per diverso tempo: prima di cedere l'argentino il Genoa vuole infatti tutelarsi acquistando un altro attaccante.