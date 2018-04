Il portale As riporta le parole rilasciate dall'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone sulla grande rimonta della Roma nei confronti del Barcellona nei quarti di finale di Champions League: "Per chi è nel mondo del calcio, non è un risultato sorprendente. Sai che è un qualcosa che può accadere, il calcio è un gioco ed è fatto di momenti positivi e negativi, dettagli che incidono specialmente contro grandi club. I sorteggi sono sempre complicati, ogni situazione può cambiare e, se non sei preparato, non hai tempo per reagire".