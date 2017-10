L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato a Cadena Ser di suo figlio Giovanni, attaccante della Fiorentina: "Mi piacerebbe molto perché adoro le sue caratteristiche: è un 9 forte che corre su e giù per il campo, lavora per la squadra, ha fame. Però come padre è difficile – cita come esempio di Michel, tecnico del Malaga che allena il figlio Adrian – per me come per tutti gli allenatori che hanno i propri figli in squadra".