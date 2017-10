In un intervista a Cadena SER, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha allontanato qualsiasi possibilità di vederlo su qualche altra panchina europea in un prossimo futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro? Io dico sempre: c'è un posto migliore dell'Atletico? Ci sono club migliori?".



DIEGO COSTA - "Ho parlato con Gameiro l'anno scorso e gli ho detto che Diego Costa era la prima scelta. Dei giocatori che ho avuto, Diego è quello che mi ha sorpreso più. Se lui non avesse fatto uno sforzo per tornare da noi, non saremmo stati in grado di riportarlo".



SULLE RIVALI - "Con Messi, il Barcellona sarà sempre pericoloso ed avrà sempre una carta in più degli altri. Il Real Madrid è la migliore squadra al mondo, ha una grande squadra".



FUTURO CT - "Adesso non mi vedo ancora a preparare una gara a casa mia per quattro mesi. Ho bisogno del lavoro quotidiano e penso di poter ancora migliorare, ho ancora 47 anni".