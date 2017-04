L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilie del derby col Real Madrid al Bernabeu: "In una gara possono accadere varie situazioni che non sono legate al momento della partita stessa, può vincere chiunque. Il Real e i suoi numeri sono straordinari, ha vinto la Champions e il Mondiale per club, è primo in classifica e avviato verso la conquista della Liga. Li vedo concentrati, i loro numeri parlano da soli. Diminuito il gap col Real? Abbiamo fatto molto bene. Andremo in campo come in qualsiasi altra trasferta, cercando i tre punti che ci servono per raggiungere i nostri obiettivi. Ci aspettiamo un avversario che partirà forte, pressando molto alto e con intensità nei primi 20-25 minuti. Ci saranno Bale, Benzema e Ronaldo e immagino anche Isco, col quale avranno più possesso che non con Casemiro".