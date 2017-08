Con Kalinic sempre più verso il Milan, la Fiorentina ha già pronto il sostituto: Simeone. L'attaccante oggi si è allenato regolarmene con il Genoa, ma il suo passaggio in viola è questione di ore. Oggi, lasciando il centro di allenamento del Genoa, Simeone ha salutato i tifosi rossoblu. "Anche se te ne vai non importa, sei un grande lo stesso e buona fortuna", la frase che gli ha detto un tifoso genoano. "Grazie, grazie mille", la sua risposta. A chi gli chiede se si sente pronto, risponde positivamente. Simeone arriverà alla Fiorentina per 15 milioni più 3 di bonus. In attesa che si sblocchi l'affare Kalinic, Simeone pensa alla Fiorentina ma porta il Genoa nel cuore.