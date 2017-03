Sempre in cima agli obiettivi di mercato dell'Inter, ma anche fra i candidati del post-Allegri in casa Juventus, Diego Simeone ha commentato così la sua 200esima partita con i Colchoneros: "Onestamente, non avrei mai immaginato di raggiungere questo traguardo in campionato con questo club - ha ammesso il tecnico argentino -. Men che meno posso immaginare di raggiungere le 400 di Luis (Aragones ndr). Quello che posso dire è che io sono felice dove sono".