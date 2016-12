Dario Simic, consulente del presidente del Palermo Maurizio Zamparini, ha dichiarato al sito ufficiale del club rosanero: "Dopo una bellissima partita contro il Genoa e una vittoria contro il Pescara che è mancata per poco, siamo più fiduciosi. Penso che la luce si vede e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Negli ultimi 10 minuti contro il Pescara non abbiamo giocato bene, si poteva vincere facilmente a quel punto la partita. Questo campionato sarà difficilissimo e ogni partita sarà una finale, ma ce la possiamo fare. La squadra ha bisogno di tranquillità, di lavorare perché non esprime tutte le sue qualità. L'allenatore deve aiutare i giocatori a liberarsi. Il mercato? Ci vuole sangue fresco per aiutare questa squadra".