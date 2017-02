Gigi Simoni è tornato sulle polemiche arbitrali legate ai derby d'Italia, presenti e passati; l'ex allenatore dell'Inter, in un'intervista a Radio Kiss Kiss, ha specificato che la Juve, ad oggi, non ha bisogno di favori arbitrali per vincere, mentre ha ribadito che in passato esisteva un vero e proprio sistema: ''Posso dire che c'è stato un passato tenebroso, quando molte partite erano taroccate. Secondo me la Juve è la squadra migliore degli ultimi anni, anche se ha avuto qualche favore non ne aveva bisogno, ma non esageriamo. Quando è successo il nostro scandalo noi eravamo una delle squadre più forti e potevamo battere la Juve, però ultimamente le squadre del campionato hanno un tasso inferiore. Gli errori sono stati fatti in passato e io ebbi il coraggio di dirlo''.