Presente per la prima giornata della Viareggio Cup il sindaco della cittadina della Versilia, Giorgio Del Ghingaro, ha parlato ai microfoni di Violanews.com se dopo Bernardeschi, tenterà di mettere la sciarpa della Juventus a Chiesa: “In realtà l’ho comprato io Bernardeschi. È un appello ai bianconeri perché sto ancora aspettando le royalty da parte della Juventus che non mi ha ancora dato (ride n.d.r.). Ma non consegnerò la sciarpa a Chiesa, ha bisogno ancora di un annetto, poi sarà pronto per la Juve”. Poi il ricordo di Astori: “Ho avuto modo di dire alla presentazione del torneo che Viareggio si tinge di viola. Tutti noi siamo viola, in primis io che tifo Juventus”.